30 kilos de chanvre indien saisis à Pikine : Le préparateur mystique d'Ama Baldé arrêté, le lutteur deux fois à la police

Le lutteur Ama Baldé et son entourage sont au coeur d'une grosse affaire de drogue. La police de Pikine a saisi 30 kilogrammes de chanvre indien et mis aux arrêts le préparateur mystique du lutteur. Ama Baldé qi prépare un combat contre Papa Sow, s'est rendu deux fois à la police.



Son très proche ami Bouba et une autre personne impliquée dans cette affaire sont activement recherchés par les limiers.