30e journée Premier League: Arsenal laisse filer 2 précieux points

Dans sa course au titre contre Manchester City, Arsenal a laissé filer deux précieux points ce dimanche à Anfield devant Liverpool. Les Gunners qui menaient par 2 buts à zéro grâce à Martinelli et Gabriel Jesus ont été rejoints au score par les Reds qui se sont appuyés sur Salah et Firminho.



Arsenal n’a plus que 6 points d’avance sur son dauphin Manchester City, qui compte un match en moins.