31e journée Ligue 1: Monaco rejoint l’OM à la 3e place, Krépin Diatta inscrit son 4e but en championnat

L’AS Monaco de Krépin Diatta et d’Ismail Jakobs accueillait ce dimanche, Lorient de Bamba Dieng pour mettre la pression sur l’Olympique de Marseille dans la course à la Ligue des Champions la saison prochaine. Une mission réussie.



L’ancien joueur de Club Bruges a ouvert le score dès la 15ème minute, sur une passe décisive d’Alexandre Golovin. Krépin Diatta marque ainsi son 4ème but de la saison en championnat.



Le Russe, Golovin, a permis même aux monégasques de corser l’addition puisqu’il a inscrit le second but de Monaco avant la demi-heure de jeu. Avant que Volland ne corse l’addition en inscrivant un 3e but.



Lorient a réduit le score à la 86e minute de jeu sur un penalty transformé par Ibrahima Kone.