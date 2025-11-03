3FPT : la liste des bénéficiaires des Bons de Formation Initiale désormais disponible

Le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) annonce que la liste des bénéficiaires de Bons de Formation Initiales 2025-2026, est disponible, à compter de ce lundi 03 novembre 2025.

Dans un communiqué, le Directeur général du 3FPT précise que les candidats retenus recevront un mail et un message SMS de confirmation.

La même source rappelle que la bourse octroyée par l'Etat du Sénégal, à travers le 3FPT, couvre 90% des frais de formation.