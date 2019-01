3e Edition CIEA : Macky Sall invite les Etats africains à ne plus accorder d'exclusivités aux investisseurs étrangers

Le président de la République Macky a évoqué les question du nouveau paradigme pour l’Emergence de l’Afrique. Il a déclaré que « l’Afrique qui se développe, ne devrait avoir ni chasse-gardée, ni exclusivité ni exclusion ». au yeux du chef de l’Etat Macky Sall, tous les partenaires sont les bienvenus sur le continent.



Abordant le thème : « Développement du secteur privé et attractivité des investissements », Macky Sall ne cache pas ses sentiments face aux partenaires. Ce jeudi, à la cérémonie d’ouverture de la Conférence internationale sur l’émergence en Afrique (CIEA), il a relevé la nécessité pour les autorités étatiques africaines de ne plus accorder des exclusivités aux partenaires étrangers, comme cela se faisait du temps indépendances à un passé récent.



Le président Macky Sall a souligné que : « Pour les pays en développement, l’Afrique en particulier, la révision des règles internationales devrait intégrer l’assistance technique, le renforcement des capacités de l’administration fiscale, le soutien à la révision des Codes miniers et des hydrocarbures ».



Toutefois, il déplore que « le cercle des partenaires se réduise, lorsqu’il s’agit de bâtir des infrastructures majeures ».