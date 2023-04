3e candidature: «Le Président est en train de trouver des moyens de surprendre tout le monde», selon le politologue Ibrahima Bakhoum

Analysant le comportement des partis alliés dans la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), le journaliste et politologue, Ibrahima Bakhoum a expliqué leur mutisme sur la question très délicate de la 3e candidature. « Les alliés sont dans BBY, ils ont choisi d’accompagner le Président dans son mandat de 2012-2019 et celui de 2019-2024. Tous ont joué le jeu. Maintenant, on arrive à un stop de frontière. Macky Sall, le principal concerné, n’a rien dit. On ne voit pas pourquoi, les autres se précipitent en tant que partenaires », souligne Ibrahima Bakhoum dans les colonnes du journal Le Témoin.



Le Professeur Bakhoum est d’avis que ces alliés se disent si Macky Sall cherche à se renouveler à la tête de l’Etat, eux, ils ont besoin de se renouveler pour leur existence politique. C’est à dire, ils manifestent un besoin de renouveler leurs partis avec une massification de militants et une extension de leurs bases politiques, plutôt que de continuer à l’accompagner dans Benno Bokk Yakaar qui les plonge dans une perte de vitesse. Il indique que le patron de l'APR est en train de mettre tous les atouts de son côté pour surprendre son monde.



« Individuellement, on entend des voix qui s’élèvent. Mais les appareils politiques ne se sont pas encore prononcés face à ce destin tragiquement programmé. Par exemple, synergie républicaine commence à se prononcer. Mais globalement, les gens se taisent. Et le Président n’a encore rien dit. Dans ce silence inquiétant, le Président, peut-être, est en train de trouver des moyens de surprendre tout le monde. D’ailleurs, ils vont se rendre compte que finalement, leur compagnonnage a été fatal à leurs partis. S’ils sont politiques, ils ne vont pas être dans des positions pour enterrer leurs partis. Et ils ne peuvent pas d’ailleurs aller plus vite que la musique du président Macky Sall », conclut Ibrahima Bakhoum dans un entretien avec nos confrères.