4-Avril à Thiès : Babacar Diop annonce une organisation « exceptionnelle »

L’édile de Thiès, Babacar Diop, invité de l'émission Point de vue, a affirmé que sa commune est désormais prête à accueillir une célébration « exceptionnelle » de la fête nationale du 4-Avril.





Le maire a souligné que la ville a mobilisé d'importants moyens logistiques pour recevoir les autorités étatiques, les délégations étrangères et une affluence record de populations. Selon lui, cette préparation, marquée par des travaux d'embellissement et d'éclairage public bouclés en moins de deux mois, démontre une dynamique d'anticipation visant à garantir un cadre « à la hauteur de l'événement ».





Au-delà de la parade militaire, Babacar Diop souhaite donner à cette édition une dimension profondément populaire et culturelle. La municipalité a ainsi élaboré un programme diversifié incluant un colloque scientifique sur l'histoire de la cité ferroviaire, des randonnées pédestres et des manifestations artistiques.





L'édile a notamment mis en avant la tenue d'une retraite aux flambeaux et d'un grand concert avec l'artiste Wally Seck, précisant que ces festivités visent à célébrer une ville « profondément marquée par la diversité et l'histoire ».





Sur le plan politique, le maire a profité de cette tribune pour appeler à l'unité nationale et au dépassement des clivages partisans. Babacar Diop insiste sur la nécessité d'une convergence des sensibilités locales autour de l'image et du rayonnement de Thiès.





Affichant un optimisme résolu, il a prédit que cette célébration de 2026 s'inscrira comme l'une des plus marquantes de l'histoire du Sénégal, portée par une mobilisation citoyenne et institutionnelle sans précédent.

