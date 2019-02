4 Sénégalais parmi les 15 africains au…All Stars Game de la NBA

Ces 15 garçons et filles de 8 pays africains font partie d’un groupe de 63 jeunes joueurs venant de 31 pays du monde qui vont, sous la supervision de joueurs et joueuses NBA, pendant trois jours revoir leurs gammes et éventuellement taper dans l’œil des universités américaines pour une carrière sport-étude.



Les actuels joueurs de la NBA, Gorgui Dieng (Minnesota Timberwolves) et Joel Embiid (Philadelphie Sixters) qui prendront part au All Stars Game sont d’anciens pensionnaires de ce camp de basket qui se tient sur tous les continents. Les meilleurs éléments sont sélectionnés pour le Global Game.



Voici la liste des joueurs africains qui y participent ;



Filles :



Meriem Saadaoui (Algérie), Alexia Dizeko (Angola), Jana Abdullah (Egypte), Aminata Sangaré (Mali), Sabou Ndiaye Guèye (Sénégal), Paxixe Chana (Mozambique)



Garçons :



Franck Ndjong (Cameroun), Aly Khalifa (Egypt), Oumar Ballo (Mali), Cliff Omoyuri (Nigéria), Chukwudalu Calistus (Nigéria), Joseph Nelly (Nigéria), Khalifa Diop (Sénégal), Amar Sylla (Sénégal), Mamadou Lamine Mbaye (Sénégal).



xibaaru