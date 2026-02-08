40ᵉ anniversaire du décès de Cheikh Anta Diop : Amadou Ba salue la mémoire «d'un intellectuel d’envergure mondiale»

A l’occasion de la commémoration du 40e anniversaire du décès de Cheikh Anta Diop, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a rendu hommage à l'illustre disparu, qu'il considère comme «un intellectuel d’envergure mondiale, dont l’œuvre a profondément contribué à la réhabilitation de l’histoire africaine et à la valorisation de notre identité culturelle ».



Dans un communiqué rendu public ce dimanche 08 février 2026, le ministre a rappelé les instructions du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, portant sur le désenclavement de Thieytou (centre-ouest), l’intégration de l’enseignement de Cheikh Anta Diop dans le cursus scolaire, la promotion et la diffusion de ses œuvres «pour immortaliser sa pensée ».



Selon Amadou Ba, « Cheikh Anta Diop demeure une référence incontournable pour l’Afrique et pour l’humanité».



Le ministre a représenté le gouvernement à la cérémonie officielle qui s’est déroulée le 07 février 2026 à Thieytou.

