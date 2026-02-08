Axe Linguère-Matam : un mini-car se renverse et fait 5 morts et des blessés

Un accident de la circulation s'est produit ce dimanche 8 février 2026, aux environs de 16 heures, sur la route reliant Linguère à Matam, plus précisément sur le tronçon situé entre les localités de Linguère et Barkedji. Selon les premières informations, le bilan actuel fait état de cinq personnes décédées et de plusieurs blessés, dont trois dans un état jugé grave.
Le véhicule impliqué est un mini-car de transport dénommé « Cheikhou Chérifou », qui effectuait la liaison en direction de Ourossogui. Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour porter assistance aux victimes. Les corps sans vie ainsi que les blessés ont été acheminés vers l'hôpital Maguette Lo de Linguère pour leur prise en charge et l'identification des défunts.
Le véhicule impliqué est un mini-car de transport dénommé « Cheikhou Chérifou », qui effectuait la liaison en direction de Ourossogui. Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour porter assistance aux victimes. Les corps sans vie ainsi que les blessés ont été acheminés vers l'hôpital Maguette Lo de Linguère pour leur prise en charge et l'identification des défunts.
Autres articles
-
L’Afrique du Sud retire ses 700 soldats de la mission de paix de l’ONU en RDC pour raison budgétaire
-
Affaire Pierre Robert : 14 personnes déférés, les révélations de l'enquête de la DIC
-
Sédhiou : le projet AVENIR transforme l'agriculture rurale par l'innovation et le leadership
-
Situation des Universités du Senegal : Alioune Tine prône « un dialogue inclusif avec les étudiants »
-
Santé mentale, décès Halima Gadji et Tabou: Ce qu’il faut savoir, Amélie Mbaye dit tout...