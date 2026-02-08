Axe Linguère-Matam : un mini-car se renverse et fait 5 morts et des blessés

Un accident de la circulation s'est produit ce dimanche 8 février 2026, aux environs de 16 heures, sur la route reliant Linguère à Matam, plus précisément sur le tronçon situé entre les localités de Linguère et Barkedji. Selon les premières informations, le bilan actuel fait état de cinq personnes décédées et de plusieurs blessés, dont trois dans un état jugé grave.



Le véhicule impliqué est un mini-car de transport dénommé « Cheikhou Chérifou », qui effectuait la liaison en direction de Ourossogui. Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour porter assistance aux victimes. Les corps sans vie ainsi que les blessés ont été acheminés vers l'hôpital Maguette Lo de Linguère pour leur prise en charge et l'identification des défunts.