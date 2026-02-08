Éventuelle candidature de Macky Sall à l'ONU : Moctar Sourang invite les autorités sénégalaises à ne pas s'opposer.

L’économiste et président de l’Union Nationale Patriotique (UNP), Moctar Sourang, a invité les autorités sénégalaises à ne pas s’opposer à une éventuelle candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Il s’exprimait ce dimanche 8 février sur les ondes de la RFM, où il était l’invité de l’émission Le Grand Jury.



Lors de cette intervention, Moctar Sourang a estimé que rien, sur le plan judiciaire, ne s’oppose à une telle ambition internationale. « Macky Sall n’est pas poursuivi par la justice sénégalaise. Donc, il a le droit de se présenter », a-t-il déclaré, soulignant que la candidature d’un Sénégalais à la tête de l’ONU constituerait, selon lui, un motif de fierté nationale.



L’ancien coordonnateur du Front de Résistance Nationale (FRN) a par ailleurs mis en garde contre les conséquences d’une éventuelle opposition du Sénégal à cette candidature. « Imaginez que le Sénégal s’oppose à la candidature de Macky Sall et que d’autres pays le soutiennent jusqu’à ce qu’il devienne Secrétaire général de l’ONU », a-t-il averti, appelant ainsi les autorités à accompagner une telle initiative si elle venait à se concrétiser.



Moctar Sourang a toutefois tenu à préciser qu’il n’a pas toujours partagé les orientations politiques de l’ancien chef de l’État. Il a notamment évoqué les pertes en vies humaines enregistrées durant certaines périodes de tensions sociopolitiques, estimant que « la chaîne de responsabilités doit être située ». Malgré ces divergences, il considère que la question d’une candidature à la tête de l’ONU doit être analysée sous l’angle de l’intérêt national.