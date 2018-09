"400 milliards de F Cfa déjà recouvrés par la Douane ", révèle Omar Diallo

Plus de 400 milliards de F Cfa ont été recouvrés par la Douane. La révélation a été faite par son directeur général (Dg), Omar Diallo, qui renseigne qu’il reste 300 autres milliards à trouver d’ici la fin de l’année.



En marge de l'Assemble générale de l'Amicale des inspecteurs et officiers de la Douane, M. Diallo est revenu sur les réalisations faites au cours de l’année 2018. Omar Diallo, d’indiquer que déjà lui et ses hommes ont récoltes 400 milliards de F Cfa pour un objectif de 700 milliards.



Mais, il a toutefois déploré ce qu’il a vu lors de sa tournée dans la région de Sédhiou : «je n’ai pas vu une évolution notable des conditions de travail et de vie des agents qui y séjournent, au nom de l’administration douanière, au nom de leur pays pour défendre l’économie du Sénégal».