42e Assemblée de l’OACI : le Sénégal récompensé pour sa performance en aviation civile

“Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a reçu le Certificat [de cette distinction] des mains du président du Conseil de l’OACI, Salvatore Sciacchitano”, mardi, lors de la cérémonie d’ouverture de la 42e Assemblée de l’OACI à Montréal, rapporte un communiqué exploité par l'APS.

Cette distinction fait suite à un audit de l’OACI visant à juger de la capacité du pays à mettre en place “un système solide de supervision et des moyens pour mettre en œuvre les normes et pratiques recommandées dans le domaine de l’aviation”.

Le Sénégal a enregistré une augmentation de son score ”dans la mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées de l’OACI de plus de 15%”, le pays passant “de 67% en 2019 à 85% en 2024 après le dernier audit de l’OACI au Sénégal à travers l’Autorité de l’aviation civile nationale (ANACIM)”, renseigne le communiqué.

La 42e Assemblée de l’OACI, ouverte mardi, va se poursuivre jusqu’au 3 octobre prochain, offrant aux 193 Etats membres de l’OACI et à un grand nombre d’organisations internationales invitées, l’opportunité de “façonner l’aviation civile internationale pour les trois prochaines années mais aussi d’adopter un Plan stratégique 2026-2050”.

Le Sénégal a été distingué pour sa capacité de supervision du système de l’aviation civile, mardi, à l’ouverture de la 42e Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), à Montréal, au Canada.