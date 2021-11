4e journée Ligue des champions: Ronaldo sauve encore United, Lewandowski claque un triplé… tous les résultats de la soirée

Faciles vainqueurs de leur rencontre, le Bayern Munich et la Juventus sont qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions ! Robert Lewandowski a marqué un triplé, Dybala a opté pour un doublé. Le Barça se rassure un peu après sa victoire sur le Dynamo Kiev grâce à Ansu Fati.



Solskjaer et United peuvent remercier une nouvelle fois l’inévitable Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé et qui a arraché le match nul face à l’Atalanta (2-2) ! 5e but en 4 journées pour le Portugais, ce groupe F reste indécis avec la victoire de Villarreal face aux Young Boys (1-0).



Lille renverse Séville

Ce n'était pas un grand match de Ligue des Champions, mais les champions de France ont su être renversants. Menés au quart d'heure de jeu, ils ont marqué par deux fois par David sur penalty et Ikoné. Le LOSC a tenu bon jusqu'au bout et peut rêver d'un printemps européen !



Tous les résultats de la soirée