5 cas communautaires ce dimanche: Touba, Thiès, Diamniadio et Yoff, touchés

Parmi les 67 nouveaux cas positifs de Covid-19 de ce dimanche 3 mai 2020, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale Docteur Aloyse Waly Diouf informe qu'il y a 5 nouveaux cas issus de la transmission communautaire.



Et, la ville sainte de Touba, située à 194 km à l'est de la capitale Dakar dans le département de Mbacké, a tiré le plus gros du jour 2 cas. Les trois autres ont été identifiés à Thiès (1), Diamniadio (1) et Yoff (1). Le Sénégal compte à ce jour 121 cas issus de la transmission communautaire





A ce jour, 1182 cas ont été déclarés positifs, dont 372 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 800 sous traitement.