5 morts dont un prêtre espagnol dans une attaque au Burkina Faso

Au Burkina Faso, un poste de douane, situé entre les villes de Bittou et Cinkansé, région du centre-est, a subi une attaque dans la soirée du vendredi 15 février. D'après la Rfi, le bilan est de quatre douaniers et un prêtre espagnol tués ainsi que des véhicules incendiés. Le prêtre et son chauffeur avaient quitté la ville de Cinkansé pour Bittou lorsqu’ils ont rencontré sur leur chemin le groupe d’hommes armés. L’information a été confirmée, ce samedi matin, par la congrégation des Salésiens de Don Bosco.



Source : Rfi