55 millions de dollars liés à Yakaar-Teranga: l’OSIDEA, l’ONG 3D et le Forum du Justiciable demandent l’autosaisine de l’OFNAC

Dans un communiqué conjoint publié ce mercredi 9 septembre, les trois organisations disent avoir pris connaissance « avec une profonde préoccupation » des déclarations du chef du gouvernement concernant le retrait de Kosmos Energy du projet Yakaar-Teranga.

Au cours de son intervention devant les députés, Al Aminou Lô a évoqué l’existence d’une somme de 55 millions de dollars, soit près de 30 milliards de FCFA, qui aurait dû revenir à l’État du Sénégal.

Pour l’OSIDEA, l’ONG 3D et le Forum du Justiciable, une telle déclaration, faite devant la représentation nationale, « est particulièrement grave et appelle des explications publiques, précises et documentées ».



Les trois organisations estiment que, dans un contexte marqué par d’importantes contraintes économiques et financières, chaque ressource due à l’État doit être protégée. Elles considèrent également que toute décision susceptible d’avoir un impact significatif sur les finances publiques doit pouvoir être expliquée et justifiée devant les citoyens.

Elles demandent ainsi au gouvernement, et particulièrement au Premier ministre, de faire toute la lumière sur cette affaire et de rendre publics les éléments permettant notamment de déterminer pourquoi les 55 millions de dollars évoqués n’ont pas été recouvrés par l’État.

Les organisations souhaitent également savoir dans quelles circonstances une éventuelle renonciation à cette somme serait intervenue, quelle autorité ou quel ministre aurait pris ou validé une telle décision, ainsi que la base juridique et contractuelle sur laquelle elle aurait été fondée.



Elles réclament enfin la publication des éventuels accords conclus avec Kosmos Energy dans le cadre de son retrait du projet Yakaar-Teranga.

L’OFNAC appelé à s’autosaisir

Au regard des montants évoqués et des enjeux liés à la gestion des ressources naturelles du Sénégal, l’OSIDEA, l’ONG 3D et le Forum du Justiciable jugent nécessaire une intervention de l’OFNAC.

Ils appellent ainsi l’institution à s’autosaisir du dossier afin que les faits évoqués devant l’Assemblée nationale puissent être examinés de manière « indépendante, impartiale et crédible ».

Selon les signataires, cette démarche doit permettre d’établir les circonstances exactes de l’affaire et, le cas échéant, de déterminer les responsabilités éventuelles.

Ils précisent toutefois que leur démarche « ne constitue une accusation contre aucune personne ni aucune institution », mais relève d’une exigence de transparence, de redevabilité et de défense de l’intérêt général.



« Ces 30 milliards appartiennent au peuple sénégalais »

Pour les trois organisations, si les 55 millions de dollars évoqués par le Premier ministre étaient effectivement dus à l’État, une éventuelle renonciation à cette somme ne saurait intervenir sans que les Sénégalais soient informés de l’identité des décideurs, des raisons de cette décision et de sa base juridique et contractuelle.

L’OSIDEA, l’ONG 3D et le Forum du Justiciable invitent également l’Assemblée nationale à exercer pleinement sa mission de contrôle de l’action gouvernementale, afin que toutes les informations utiles soient portées à la connaissance des députés et des citoyens.

Les trois organisations demandent au gouvernement et à l’Assemblée nationale de faire toute la lumière sur cette affaire dans les meilleurs délais.

« La transparence dans la gestion de nos ressources naturelles n’est pas une option : c’est une exigence démocratique et un devoir envers le peuple sénégalais », concluent-elles.

Le communiqué est signé par Cheikh Oumar Sy pour l’OSIDEA, Moundiaye Cissé pour l’ONG 3D et Babacar Ba pour le Forum du Justiciable.

L’OSIDEA, l’ONG 3D et le Forum du Justiciable appellent l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) à s’autosaisir du dossier Yakaar-Teranga, après les révélations du Premier ministre Al Aminou Lô lors de sa Déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, le 8 septembre 2026.