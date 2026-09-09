Gouvernance : Thierno Alassane Sall dresse un réquisitoire contre la gestion du pouvoir exécutif

Thierno Alassane Sall critique vivement le bilan éthique et économique issu des tensions politiques entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Dans une prise de parole publique, le président du parti La République des Valeurs dénonce la multiplication des accusations de malversations financières et d'irrégularités administratives au sein de l'exécutif.



Le député pointe plusieurs dossiers financiers controversés. Il remet en question la gestion des fonds destinés à la Casamance, les modalités d'acquisition de véhicules officiels et le règlement d'un contentieux de 55 millions de dollars lié au projet gazier Yaakaar-Teranga avec Kosmos. Le parlementaire s'interroge également sur l'attribution de 500 millions de FCFA à la Fondation des épouses du chef de l'État.



L'ancien ministre focalise une part importante de son réquisitoire sur l'affaire de l'ASER (Asergate). Thierno Alassane Sall exige toute la lumière sur la destination des 37 milliards de FCFA versés dans le cadre du marché d'électrification rurale accordé à AEE Power EPC, dénonçant un manque de transparence des autorités judiciaires et gouvernementales sur ce dossier.