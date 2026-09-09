Contrôle de l'action gouvernementale : l'Assemblée nationale lance sa revue semestrielle des politiques publiques

L’Assemblée nationale du Sénégal a ouvert ce mercredi 9 septembre 2026 un atelier consacré à la revue semestrielle sur le suivi des politiques publiques. L'initiative est portée par la Direction des Services de Planification, de Contrôle et d’Évaluation des Politiques publiques (DSPCEPP) en collaboration avec les Cellules d’Étude, de Planification et de Suivi-Évaluation (CEPSE) des ministères sectoriels.



La rencontre se déroule sur trois jours, du 9 au 11 septembre 2026. L'événement rassemble une soixantaine de participants issus des services techniques de la représentation nationale, des ministères et des structures partenaires. Ce cadre vise à consolider les données des Rapports annuels de Performance (RAP) 2025, à mesurer l'exécution budgétaire et physique des programmes en cours pour 2026, et à préparer la prochaine session budgétaire.



La cérémonie d'ouverture a été présidée par la Directrice de Cabinet Mary Rose Khady Fatou Faye, représentant le Président de l’Assemblée nationale. La responsable a souligné que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la modernisation des travaux parlementaires pour renforcer le contrôle de l’action gouvernementale et garantir une meilleure transparence de la gestion publique.