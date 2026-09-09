Ligue des Champions : le FC Barcelone étrille Feyenoord

Le FC Barcelone a écoeuré Feyenoord, ce mercredi 9 septembre 2026 au Camp Nou, pour son entrée en lice dans la phase de ligue de Ligue des champions.
Tarif maison des Catalans 5-1 qui n'ont laissé aucune chance à son adversaire du soir pour une entrée plus que soignée dans leur campagne européenne.
Un doublé de Raphinha et des buts de Karim Ayedemi, Yamal et la nouvelle recrue Gabriel Jesus ont permis au Barça de s’imposer largement face aux Neerlandais.
Tarif maison des Catalans 5-1 qui n'ont laissé aucune chance à son adversaire du soir pour une entrée plus que soignée dans leur campagne européenne.
Un doublé de Raphinha et des buts de Karim Ayedemi, Yamal et la nouvelle recrue Gabriel Jesus ont permis au Barça de s’imposer largement face aux Neerlandais.
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