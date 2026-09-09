Saudi Pro League : Al Nassr s'impose face à Al Abha, Cristiano Ronaldo se rapproche des 1000 buts

Al Nassr a remporté une précieuse victoire 2-1 sur la pelouse d'Al Abha, ce mercredi 9 septembre, dans le cadre de la 6e journée de la Saudi Pro League. Un succès qui permet aux hommes d’Ange Postecoglou de consolider leur place sur le podium.



Mais la performance du soir porte surtout la signature de Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais a inscrit son troisième but de la saison en championnat, portant son total en carrière à 979 buts.



Avec 21 buts supplémentaires, le quintuple Ballon d'Or entrerait dans le cercle très fermé des joueurs ayant franchi la barre des 1000 buts.



Au classement, Al Nassr occupe désormais la 2e place avec 15 points et une différence de buts de +9, à égalité de points avec Al Hilal, leader grâce à une meilleure différence de +12.