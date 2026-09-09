Travaux de la Place de l'Indépendance : le maire Abass Fall apporte ses précisions au Premier ministre

La Ville de Dakar apporte des clarifications suite à l’annonce d’une visite de chantiers du Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lo à la Place de l’Indépendance. À travers un communiqué de presse, le maire Abass Fall précise que ce site « n’est ni un site de célébration ni de compétition pour les Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ». L’édile rappelle que la place n’a jamais figuré dans les visites de chantiers effectuées par le président de la République.



La municipalité détaille l’affectation des ressources mobilisées pour l'événement sportif. La Ville de Dakar indique que la subvention étatique de 5 milliards de FCFA est exclusivement dédiée aux investissements de voirie, d’éclairage public, de branding et d'aménagement. En parallèle, la collectivité territoriale informe avoir lancé des marchés municipaux à hauteur de 13 milliards de FCFA pour des infrastructures socioculturelles, le nettoiement, la voirie et la rénovation d'espaces publics, dont 744 millions de FCFA attribués à la Place de l'Indépendance.



Le maire de la capitale souligne également les arbitrages financiers passés concernant ce projet. La Ville de Dakar révèle que l’actuel chef du gouvernement avait rejeté la requête de financement pour la Place de l’Indépendance lors de ses précédentes fonctions au comité de veille. La municipalité précise enfin que « l’état d’avancement global des travaux de la Place de l’Indépendance s’élève à plus de 80% » et annonce une livraison du site au plus tard en mi-octobre 2026.

