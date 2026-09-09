Le Président Diomaye reçoit le PDG de Thirty Five Investment : le groupe qatari prêt à investir dans les hydrocarbures, les mines et l'agriculture

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce mercredi 9 septembre 2026, Dr Khalid bin Mohamed Al-Attiyah, ancien vice-Premier ministre du Qatar et Président-directeur général de Thirty Five Investment Holding.
Selon la Présidence du Sénégal, quelques jours après l'accord technique conclu entre le Sénégal et le Fonds monétaire international, le dirigeant qatari a salué un « signal positif adressé aux partenaires du pays ».
Il a fait part de l'intérêt de son groupe pour des « investissements dans les hydrocarbures, les mines et la sécurité alimentaire, trois secteurs au cœur des priorités de l'Agenda national de transformation ».
« Cette audience confirme le regain d'attention des investisseurs internationaux à l'égard du Sénégal et la volonté du Chef de l'État d'inscrire le redressement des finances publiques dans une dynamique de croissance portée par l'investissement productif », indique la Présidence.
Selon la Présidence du Sénégal, quelques jours après l'accord technique conclu entre le Sénégal et le Fonds monétaire international, le dirigeant qatari a salué un « signal positif adressé aux partenaires du pays ».
Il a fait part de l'intérêt de son groupe pour des « investissements dans les hydrocarbures, les mines et la sécurité alimentaire, trois secteurs au cœur des priorités de l'Agenda national de transformation ».
« Cette audience confirme le regain d'attention des investisseurs internationaux à l'égard du Sénégal et la volonté du Chef de l'État d'inscrire le redressement des finances publiques dans une dynamique de croissance portée par l'investissement productif », indique la Présidence.
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