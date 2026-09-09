Le Président Diomaye reçoit le PDG de Thirty Five Investment : le groupe qatari prêt à investir dans les hydrocarbures, les mines et l'agriculture

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce mercredi 9 septembre 2026, Dr Khalid bin Mohamed Al-Attiyah, ancien vice-Premier ministre du Qatar et Président-directeur général de Thirty Five Investment Holding.



Selon la Présidence du Sénégal, quelques jours après l'accord technique conclu entre le Sénégal et le Fonds monétaire international, le dirigeant qatari a salué un « signal positif adressé aux partenaires du pays ».



Il a fait part de l'intérêt de son groupe pour des « investissements dans les hydrocarbures, les mines et la sécurité alimentaire, trois secteurs au cœur des priorités de l'Agenda national de transformation ».



« Cette audience confirme le regain d'attention des investisseurs internationaux à l'égard du Sénégal et la volonté du Chef de l'État d'inscrire le redressement des finances publiques dans une dynamique de croissance portée par l'investissement productif », indique la Présidence.