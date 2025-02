58e Session du Conseil des ministres de l'OHADA : Ousmane Sonko invite à une affectation rigoureuse et conforme du budget

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a présidé ce jeudi, l'ouverture de la 58e Session du Conseil des ministres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Il a invité les membres du Conseil à veiller à une affectation rigoureuse et conforme du budget que les États mobilisent avec beaucoup de sacrifices.



« La République du Sénégal est heureuse d'accueillir la deuxième réunion annuelle de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). C'est au cours de l'année 2008 que le Sénégal, membre fondateur de l'OHADA, a eu à exercer pour la première fois la présidence tournante de l'organisation. Cette révision constitue l'un des événements majeurs dans la vie de notre organisation, donné aujourd'hui l'une des institutions internationales les plus achevées en matière de droit harmonisé des affaires. Notre pays a très tôt cru en ce modèle de coopération économique pour avoir été au premier plan dans le processus de création de l'OHADA et pour avoir grandement contribué au démarrage effectif des activités de ses organes », a déclaré Ousmane Sonko.



Pour le Premier ministre du Sénégal, l'OHADA doit être préservée et renforcée afin de mieux remplir la mission que les pères fondateurs li ont enseigné . « L’OHADA est un outil indispensable pour l'élaboration de politiques publiques dans les États et à l'élaboration de l'économie sociale solidaire. Au Sénégal, l'action uniforme relative au droit des sociétés coopératives a été évaluée pour l'élaboration de l'économie sociale et l'exploitation de son potentiel systémique.



L'enjeu de souveraineté économique des Etats membres devrait également guider l'OHADA dans la conduite du processus législatif relatif à la co-entreprise qui a fait l'objet de proposition de texte déposé depuis 2013 par le Sénégal. Je voudrais vous engager à ce que ce budget correspond rigoureusement à un programme d'activité réaliste et qu'il puisse répondre au principe fondamental de l'élaboration budgétaire », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, le chef du gouvernement sénégalais a exhorté le candidat à assurer une mobilisation adéquate des ressources et une affectation rigoureuse en réponse aux demandes de l'Etat.



« Je vous exhorte parallèlement à réfléchir au moins d'assurer la mobilisation abondante des ressources que vous aurez allouée aux différentes institutions, mais également à une affectation rigoureuse conforme des deniers que nos Etats mobilisent avec beaucoup de sacrifices. Vous aurez également à désigner au cours de la présence session un auditeur interne et deux membres du comité de suivi des procédures au centre d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage», a dit M; Sonko.



Sur ce point, le Premier ministre de rappeler que les « recrutements envisagés au centre d'arbitrage devraient permettre de rendre opérationnel le comité de suivi des procédures dans la perspective de la redynamisation de l'arbitrage institutionnel de l'OHADA… Je vous recommande donc de privilégier les qualités personnelles et les capacités opérationnelles des candidats qui vous seront présentés ».