61 stations-services saccagées: les distributeurs de produits pétroliers sensibilisent

Les distributeurs de produits pétroliers au Sénégal, en partenariat avec le ministère du Pétrole et des Energies, ont lancé une campagne de sensibilisation intitulée « Gannaaw Yàq, laa ñàkk », (Après le saccage, j'ai perdu). Cette initiative vise à éveiller la conscience des citoyens sur les conséquences directes et indirectes des actes de vandalisme des stations-services lors des manifestations politiques de mars 2021 et juin 2023.



Au cours de ces troubles, 61 stations-services ont été saccagées, entraînant le chômage technique de près de 945 personnes et impactant indirectement plus de 4 000 personnes. Le Secrétaire général des distributeurs de produits pétroliers a souligné que « derrière chaque acte de vandalisme, se cachent de vraies vies impactées, de vrais destins détournés, de vrais parcours de Sénégalais ralentis ».



La campagne de sensibilisation sera appuyée par deux films percutants, renseigne L’Observateur. Le premier mettra en lumière les conséquences potentielles d'un incendie en station, soulignant les risques de pertes en vies humaines, les dégâts matériels et environnementaux. Le second film invitera à réfléchir sur les effets directs des actes de vandalisme, rappelant que chaque station saccagée a des répercussions sur des vies brisées.



En plus des films, la campagne utilisera des affichages avec une série de trois visuels, des messages radio et des activations de proximité sur le terrain. Les distributeurs de produits pétroliers espèrent ainsi sensibiliser la population et encourager une réflexion collective sur les conséquences désastreuses des attaques contre les stations-services.