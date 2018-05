72 heures de grève du Sutsas : l’impact fortement ressenti à Thiès

La grève de 72 heures décrétée par le Sutsas est fortement ressentie au niveau de l’hôpital El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, a constaté Pape Mor Ndiaye, Secrétaire général de la Sous-section dudit syndicat au niveau de cette structure sanitaire.



A en croire M. Ndiaye, le premier jour de ce mouvement d’humeur est suivi à 90% par les médecins de cet hôpital, et il a un impact sur le traitement des patients et ce, même si des étudiants en médecine ont été dépêchés sur place.



Quant aux responsabilités sur les conséquences de cette grève, le syndicalistes les met sur le dos de l’Etat qui, martèle-t-il, a refusé de respecter les accords signés avec les organisations syndicales de la santé, et a choisi de ne traiter qu’avec l’une d’entre elles (Ndlr : Sames). Ce qui est discriminatoire, laisse-t-il entendre.



Les syndicalistes ont décrété une grève de 72 heures à compter de ce mardi. A moins qu’il n’y ait entente entre l’Etat et les syndicats, les choses ne reviendront à la normale que vendredi prochain.