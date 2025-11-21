76ᵉ réunion du Comité des ministres de l’ASECNA : Ousmane Sonko appelle à une souveraineté aérienne africaine renforcée

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce vendredi 21 novembre 2025, l’ouverture des travaux de la 76ᵉ réunion du Comité des ministres de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), en session extraordinaire.



Dans son allocution, il a salué le rôle essentiel de l’ASECNA) dans la connectivité et la croissance sur le continent.



« Les principes fondateurs de notre Agence : solidarité, compétence, mutualisation et neutralité technique, ont permis à l’ASECNA de transcender les aléas politiques et économiques demeurant ainsi un instrument essentiel de la connectivité, de la sécurité et de la croissance africaine », a-t-il déclaré.



« La résilience, fondée sur une gouvernance collective, fait de l’ASECNA une référence mondiale dans la gestion intégrée des espaces aériens multinationaux », a souligné Ousmane Sonko sans manquer d’évoquer les débuts difficiles de cet outil d’intégration africaine à l’aube des indépendances de ses pays membres.



Il considère que l’ASECNA mérite toute l’attention et la reconnaissance que lui portent les États membres car elle « constitue l’un des plus beaux exemples de souveraineté partagée et de mutualisation réussie en Afrique ».



Le chef du gouvernement a exhorté le comité des ministres de l’ASECNA à conduire les travaux de manière responsable notamment avec l’examen du Plan d’Orientations Stratégiques (POS 2026–2035) et du Plan de Services et Équipements (PSE 2026–2030).



« Les plans pluriannuels de l’ASECNA ne sont pas la simple addition de projets nationaux, ils traduisent également la capacité des États africains à penser ensemble, à investir ensemble et à progresser ensemble », a-t-il fait valoir.



Pour Ousmane Sonko, cela passe une mutualisation des systèmes de communication, de surveillance et de navigation, y compris satellitaires.



« L’ASECNA démontre que la souveraineté technologique africaine est possible lorsqu’elle repose sur la coopération, la formation et la discipline collective. Les économies d’échelle réalisées soutiennent nos politiques publiques nationales, tout en renforçant la sécurité et la compétitivité de nos espaces aériens », a-t-il soutenu.



Il a réaffirmé la disponibilité du Sénégal à œuvrer pour une Afrique maîtresse de ses infrastructures critiques, notamment dans le domaine stratégique de la navigation aérienne. « L’ASECNA doit rester en première ligne pour garantir une navigation aérienne moderne, sure et souveraine », a défendu Ousmane Sonko.



Pour sa part, la présidente du Comité des ministres de l’ASECNA, Fatima Goukouni Weddeye, a assuré que les « résolutions de sa structure seront guidées par la lucidité, la rigueur et la clairvoyance indispensable pour inscrire durablement notre agence sur une trajectoire d’une stabilité de performance et d’ambitions partagées ».



Elle a souligné que cette 76ᵉ session du Comité des ministres offre une occasion décisive pour consolider et moderniser l’ASECNA



« En unissant nos expertises, nos convictions et nos volontés politiques, nous doterons notre agence des instruments stratégiques et financiers nécessaires pour relever les défis aujourd’hui et anticiper sur ceux de demain », a-t-elle affirmé.