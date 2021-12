«8.040 jeunes recrutés dans le cadre du programme Xëju ndaw ni» (ministre)

Face aux députés, le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow a fait savoir aux représentants du peuple que, dans le cadre du programme phare du gouvernement, Xeyu ndaw ñi, sont ministère a recruté, à la date d'hier vendredi, 8040 jeunes, soit un taux de 67%.



Relativement à ce programme, le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique a précisé que seule la région de Diourbel n'a pas encore connu ses premiers recrutements. Abdoulaye Saydou Sow a reconnu qu'il y a nécessité de faire des corrections dans certaines régions, aussi bien dans le cadre de la plateforme, au niveau des pôles Emploi que concernant les directions de l'Unité de coordination de la gestion (Ucg) et du cadre de vie.



«Cela aura pour effet, a expliqué Abdoulaye Saydou Sow, d'arriver à un recrutement effectif et non politisé d'un nombre conséquent de personnes disponibles pour le travail, de façon à régler définitivement la question de l'emploi des jeunes et de la propreté», a dit le ministre.



Toujours dans le cadre de son ministère, Abdoulaye Saydou Sow a indiqué qu'à côté de la poursuite de la modernisation de la gestion des déchets à travers l'Ucg, grâce au Programme de gestion des déchets solides urbains Pgdsu et le projet de Promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets (Promoged), on a pu noter la mise en œuvre du programme Xěyu ndaw ni, avec le recrutement de12.000 volontaire du nettoiement et de la propreté.