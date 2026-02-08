Présumé homosexuel : le chanteur Djiby Dramé justifie ses actes par des « abus sexuels » qu’il aurait subi durant son enfance

L'enquête menée par la Brigade de Recherches de la gendarmerie de Keur Massar a pris un tournant décisif. Arrêté après avoir été cité par Mamadou Gningue, l'artiste Djiby Dramé a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son interrogatoire.



Confronté aux enquêteurs, le chanteur de 44 ans est passé aux aveux. Pour justifier ses actes, selon Seneweb, Djiby Dramé aurait confié avoir subi des abus sexuels durant son enfance. Au cours de ses déclarations, l'artiste a également soutenu l'existence d'une relation entre l'animateur Pape Cheikh Diallo et Doudou Lamine Dieng.



L'arrestation du chanteur a été consolidée par l'exploitation de son téléphone portable, qui a révélé des éléments compromettants. Ces découvertes ont permis aux gendarmes d'interpeller Doudou Lamine Dieng, le dénonciateur de Pape Cheikh Diallo.



L'enquête, qui avait débuté suite aux déclarations de Mamadou Gningue désignant l'artiste comme son amant, se poursuit afin d'élucider les liens entre les différents protagonistes cités par le mis en cause.