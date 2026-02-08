Tension à l'UCAD : l' ENSETP suspend les cours en présentiel du 9 au 14 février

En raison d'un climat de tension au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), la Direction des Études de l'École normale supérieure d'Enseignement technique et professionnel (ENSETP) a annoncé, ce dimanche 8 février 2026, la suspension temporaire des activités pédagogiques physiques.



Cette mesure exceptionnelle est motivée par les manifestations d'étudiants réclamant le paiement de leurs bourses et par la fermeture consécutive des restaurants universitaires. La décision de basculer vers un mode d'enseignement à distance selon le communiqué, répond également à une sollicitation de l'Amicale des étudiants.



« La suspension des cours en présentiel concerne la période allant du lundi 9 au samedi 14 février 2026 inclus. Les enseignements se poursuivront exclusivement en ligne via les plateformes numériques habituelles de l'établissement. Le corps enseignant est invité à assurer la continuité pédagogique, à informer les étudiants et à adapter, si nécessaire, les modalités d'évaluation aux contraintes du distanciel », note le document.



La reprise des cours en présentiel précise le communiqué, fera l'objet d'une nouvelle communication officielle, laquelle dépendra de l'évolution de la situation au sein de l'enceinte universitaire.