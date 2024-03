8e finale aller Europa League : Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye accueillent Villarreal

Les 8es de finale aller de l'Europa League se poursuivent ce jeudi. Les deux attaquants de Marseille à savoir Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye accueillent Villarreal à 20h00 GMT.



Victorieux de ses trois dernières sorties, Marseille tentera de prendre une bonne option devant Villarreal, avant le déplacement en Espagne la semaine prochaine. L'équipe espagnole, entraînée par Marcelino, coach de Marseille au début de la saison 2023-2024, est difficile à manœuvrer.

Toutefois, les Olympiens pourront compter sur leur artificier en chef, Pierre-Emerick Aubameyang, devenu récemment le meilleur buteur de l'Europa League avec la bagatelle de 31 réalisations.



Pour cette rencontre, l'entraîneur Jean-Louis Gasset peut aussi compter sur Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye. Impliqués dans 7 des 12 derniers buts des Phocéens, les deux internationaux sénégalais seront donc attendus pour confirmer leurs bonnes performances, lors des trois derniers matchs contre respectivement le Shakhtar Donetsk (3-1) en Europa League, Montpellier (4-1) et Clermont Foot (1-5) en championnat.



Revenu dans le groupe de l'OM, depuis l'arrivée sur le banc de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Pape Guèye sera absent. En effet, le champion d'Afrique en 2021 n'est pas qualifié pour disputer cette compétition, puisqu'il ne fait pas partie de la liste déposée à l'UEFA.





Le programme des 8es de finale aller



Jeudi 7 mars 2024



17H45 : Sparta Prague - Liverpool FC



17H45 : AS Roma - Brighton



17H45 : Qarabag - Bayer Leverkusen



20H00 : Olympique de Marseille - Villarreal



20H : AC Milan - Slavia Prague



20H00 : Benfica Lisbonne - Glasgow Rangers



20H00 : Fribourg - West Ham