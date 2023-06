8es de finale Coupe du Sénégal : l’US Ouakam défie Casa Sports, derby CNEPS - US Rail en attraction

En ouverture des 8es de finale de la Coupe du Sénégal, ce mercredi, l’US Ouakam vise l’exploit face au Casa Sports, double tenant du titre. CNEPS et l’US Rail s’affrontent dans le derby de Thiès.



L’US Ouakam retrouve Casa Sports ce mercredi en huitième de finale de Coupe du Sénégal. Un gros défi pour les Ouakamois face au double tenant du titre, qui a récemment battu Teungueth FC en championnat (2-0). L’USO va tenter de créer l’exploit face aux Ziguinchorois devant son public au stade Iba Mar Diop.



Le derby de Thiès entre CNEPS et l’US Rail reste l’attraction des 8es de finale de la Coupe du Sénégal. Il y a aussi une affiche 100% de Ligue 2. Jamono Fatick, qui a créé la grande sensation en battant Génération en 16e de finale, accueille Amitié FC.



Pour sa part, l’Etoile Lusitana (N1), finaliste de l’édition précédente, affronte HLM de Dakar (L2), au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye.



Les autres matchs se jouent ce mercredi. AJEL de Rufisque (L2) reçoit Port (L2) tandis que la Jeanne d’Arc (N1) fera face à Guédiawaye FC (L1).



Le choc entre l’AS Pikine et le Jaraaf de Dakar est reporté.