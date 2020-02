8es de finale LDC: le PSG à l’épreuve de la machine à buts Haland, les Reds face aux tenaces Colchoneros

La Ligue des Champions est de retour avec les huitièmes de finale aller. Borussia Dortmund reçoit Paris Saint Germain, ce mardi à 20h tandis que Liverpool se déplace à l'Atlético Madrid.



Ainsi, après trois échecs consécutifs en huitième de finale, les hommes de Thomas Tuchel vont tenter de décrocher leur ticket pour les quarts de finale. Le club de la capitale résistera-t-il au phénomène Erling Braut Halland, véritable machine à buts du club allemand ?



Depuis son arrivée à Dortmund cet hiver, il est présenté comme la menace numéro un pour le PSG à l'approche des huitièmes de finale de Ligue des champions. En l'espace de quelques mois, le phénomène Erling Braut Håland s’est imposé comme un buteur de premier plan à seulement 19 ans. Il compte a son actif huit (8) en quatre (4) matches avec Dortmund.



De l'autre côté, Liverpool affronte l'Atlético Madrid. Un match complexe et qui s'annonce difficile pour les Reds qui ne sont pas l'abri d'une surprise, malgré leur si grande forme en championnat anglais, face à un adversaire si coriace et difficile à mener.



Liverpool joue encore sur trois tables. Il a remporté le Mondial des Clubs et est également sur le toit du championnat anglais, mais du côté de l'Atlético, c’est une toute autre ambiance. En effet, éliminé en Coupe du Roi, et trop loin en championnat ( 4e avec 40points) pour espérer un titre, les Espagnols n'ont plus que la Ligue des Champions à jouer à ce stade de la saison. Les hommes de Diego Simeone pourraient donc bien choisir de tout miser sur la coupe d’Europe. Une motivation décuplée et un bol d’air dans une autre compétition pour des Madrilènes à la peine en Liga.