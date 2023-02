8es de finale aller LDC: Naples punit Francfort chez lui

Ébranlés par l'intensité et l'enthousiasme allemands en début de rencontre, les Napolitains ont longtemps douté mais ont profité des nombreuses erreurs de la défense allemande pour s'imposer à Francfort mardi soir (2-0) en huitièmes de finale de la Ligue des champions.



Osimhen et Di Lorenzo ont marqué les deux buts italiens, décisifs en vue du retour. Manquant encore d'expérience au très haut niveau, Kolo Muani a écopé d'un carton rouge (58e) et sera suspendu pour le match retour à Naples.