8es de finale aller LDC: le Réal se balade à Anfield après avoir été mené 2-0

Si certains fans hésitaient à regarder le rafraîchissant Francfort-Naples plutôt que l'énième classique européen entre Liverpool et le Real Madrid, ceux qui ont opté pour le charme de l'ancien n'ont pas été déçus.



Le 8e de finale aller de Ligue des champions entre les deux finalistes de l'édition 2021-2022 a été gigantesque, dans l'intensité, le jeu et le scénario. Comme en juin dernier, le Real Madrid a levé les bras à la fin, à la différence majeure que cette fois, l'équipe aux 14 couronnes européennes a décroché un succès franc, indiscutable et historique (5-2), pour faire un grand pas vers les quarts de finale, indique L’ÉQUIPE.



Les Madrilènes ont été pourtant menés 2-0 après 15 minutes de jeu.



Benzema et Vinicius ont chacun inscrit un doublé. Militao a également inscrit son petit but.