92 cas communautaires en une semaine: le Comité régional de gestion des épidémies de Thiès sonne l’alerte

La région de Thiès, située à 70 kilomètres de Dakar, a enregistré 92 nouveaux cas issus de la transmission communautaire en l'espace d'une semaine. Des chiffres inquiétant qui font réagir le Comité régional de gestion des épidémies de la localité et le Gouverneur de la région. En réunion jeudi, ils ont sonné l'alerte et décliné des pistes d’une nouvelle riposte.



Au sortir de leur rencontre, le gouverneur Mamadou Moustpaha Ndao a appelé à la mobilisation de tout le monde surtout les jeunes car, dit-il, rien ne sert de braver les forces de l’ordre. « La maladie est bien là et elle sévit. Toute la population se doit de faire preuve de civisme pour respecter les mesures arrêtées », a-t-il déclaré.



Avant de souligner que la région a opté pour des mesures restrictives, mais aussi de sensibilisation. C’est ainsi qu’au moins trois rencontres réunissant les leaders d’opinion en général, en l’occurrence les leaders femmes, les leaders des collectivités territoriales seront tenus. Il est prévu de tenir également dans chaque département de la région une rencontre du genre, pour parler aux gens afin que tout le monde aille dans le sens de la prévention.



Des chiffres qui placent la cité du rail derrière Dakar et devant la Diourbel qui a totalisé 78 nouvelles infections pendant cette période dont 67 à Touba.