9e édition de "Setal Sunu Rew" à Louga : Ousmane Sonko annonce 60 grands projets pour transformer le Sénégal

Lors de la 9e édition de l’opération "Setal Sunu Rew", tenue ce samedi 1er février à Louga, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le lancement de 60 grands projets visant à transformer le Sénégal. Selon lui, ces initiatives, déjà en préparation, bénéficieront en priorité à la jeunesse.



« Nous avons fait neuf mois au pouvoir et il est temps de faire un diagnostic pour identifier ce qui fonctionne, ce qui a été détruit et ce qui ne marche plus. Cela nous permettra de mettre en place des stratégies adaptées pour remédier aux problèmes du pays. Nous sommes à cette étape, et dans les prochains jours, nous allons lancer les grands chantiers du président de la République. Il y a 60 projets qui doivent profondément changer le Sénégal », a déclaré Ousmane Sonko.



Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’impliquer tous les Sénégalais dans cette dynamique de construction. Il a notamment exhorté les jeunes à s’engager pleinement dans ces projets, leur assurant qu’ils en seront les principaux bénéficiaires sur le long terme. « Nous construisons pour vous, les jeunes. Ne soyez pas pressés. Ce que nous ferons durant les 10 prochaines années, les neuf vous reviendront. Vous devez donc être en première ligne de cette transformation », a-t-il ajouté.