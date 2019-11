À Abidjan, un forum continental veut sensibiliser sur les risques d'inondations

Chaque année, les inondations sur le continent font des centaines de morts et créent en plus des dégâts économiques dans des pays souvent fragiles. À Abidjan, se tient jusqu’à vendredi soir le colloque international « Understand Risk », visant à identifier et trouver des solutions en termes de prévention des risques de catastrophes naturelles.