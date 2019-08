À Hong Kong, une manifestation autorisée annonce un week-end de mobilisation

Les organisateurs ont réussi à avoir l’aval des autorités pour défiler dans les rues de Mong Kok, un quartier très commerçant avec de nombreuses boutiques et des rues relativement étroites.



Le parcours devrait être assez rapide : 30 minutes tout au plus. Les organisateurs attendent 3 000 personnes environ malgré la pluie qui tombe inlassablement sur le complexe sportif, le point de départ du cortège.



Demandes des manifestants



Avant la marche, quelques discours sont prévus, pour détailler notamment les demandes des manifestants, comme le retrait total de la loi d’extradition vers la Chine et la mise en place d’une commission indépendante pour enquêter sur les violences policières.



Ce rassemblement fait suite au soutien des fonctionnaires qui se sont ralliés à la mobilisation vendredi 2 août, au soir, en rassemblant plus de 40 000 personnes. Les Hongkongais veulent prouver à leur gouvernement qu’ils sont unis dans l’adversité. Et c’est en ce sens que les manifestants prennent la rue cet après-midi.