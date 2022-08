À Jérusalem, une attaque armée contre un bus fait plusieurs blessés

Plusieurs personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans une attaque armée contre un bus dimanche 14 août à Jérusalem.



"La police a été informée d'une fusillade contre un bus près du Tombeau de David […], les policiers ont bouclé les lieux et recherchent un suspect ayant pris la fuite", a indiqué la police avant d'annoncer qu'un homme avait été arrêté. "Le terroriste est entre nos mains", a déclaré à la radio publique Kan Eli Levy, un porte-parole de la police.



La Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué être intervenue après avoir reçu des informations faisant état de tirs contre un bus à Jérusalem. Son porte-parole, Zaki Heller, a fait état de sept blessés, "tous conscients, une femme et six hommes, dont deux sont dans un état grave" et la police a fait état de huit blessés selon un dernier bilan.



Le porte-parole de l'hôpital à Jérusalem a dit à l'AFP que les équipes médicales avaient dû procéder à une opération césarienne d'une femme enceinte blessée pendant l'attaque. "Elle reste intubée et dans un état grave. Le nourrisson est né et il est dans un état stable", a-t-il indiqué.



"Tous ceux qui veulent nous faire du mal doivent savoir qu'ils paieront le prix de toute atteinte à nos civils", a déclaré dans un communiqué dimanche le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid.



De son côté, le mouvement islamiste palestinien Hamas qui contrôle la bande de Gaza a salué une "opération héroïque" sans la revendiquer formellement. "Notre peuple continuera à résister et à combattre l'occupant avec tous les moyens", a indiqué le Hamas dans un communiqué.