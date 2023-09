À Lampedusa, les évacuations de migrants font un peu retomber la pression

On nous a dit qu’on allait partir aujourd’hui, alors on est venus très tôt à pied depuis le "hotspot", mais on ne sait pas où on va aller en Italie », témoigne un jeune Gambien auprès de notre envoyée spéciale à Lampedusa, Blandine Hugonnet. Assis par terre les uns derrière les autres, ils sont des centaines, certains munis de serviettes de bains sur la tête pour se protéger du soleil brûlant de la petite île italienne. Quelques rares femmes portant des tout-petits prennent leur mal en patience sur le quai du port commercial pour le troisième jour consécutif. C’est ici que les candidats à l’exil sont emmenés pour quitter définitivement Lampedusa.



Un vaste système de transfert est en effet organisé par les autorités italiennes depuis la vague soudaine d’arrivées massives sur les côtes de ce caillou situé au sud de la Sicile. Environ 2 000 départs sont effectués chaque jour, par bateau ou par avion. « On a été envoyés d’Agrigente par la Protection civile pour apporter du matériel, comme ces petites tentes pour les protéger du soleil en attendant le bateau », explique un volontaire sicilien. Ce vendredi, c’est avec un navire militaire qu’ils sont transférés en Sicile dans un premier temps, avant d’être répartis dans d’autres structures régionales pour étudier leur statut.



Deux mille réfugiés pour 400 places

Ces transferts relâchent un peu la pression sur Lampedusa. Malgré tout, les exilés y sont encore près de 2 000, toujours en surnombre par rapport à la capacité du centre d'identification de l'île prévu pour 400 personnes. C’est bien loin des affluences records des derniers jours, remarque Francesca Basile, mais pour la responsable des migrations de la Croix-Rouge italienne qui gère le centre, le défi de garantir une prise en charge pour chacun, reste à relever tous les jours. « Nous avons mis en place toutes les procédures que l’urgence nécessite. C’est en effet une situation exceptionnelle et critique. Ici, nous sommes une centaine de membres et volontaires mobilisés afin de communiquer avec ces personnes et leur offrir une assistance », explique-t-elle.



Mais impossible de tout gérer après les 7 000 exilés débarqués en seulement deux jours. D'autant que les débarquements continuent. Après plus de 500 personnes arrivées jeudi, plusieurs embarcations se sont fait tracter par les gardes-côtes italiens, sous les yeux fatigués des migrants qui dorment à même le sol sur le belvédère qui surplombe cette porte de l’Europe.