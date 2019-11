À deux buts de franchir le mur du 100

Quelques jours après ses problèmes physiques contre Milan avec la Juventus, le Portugais a montré à tout le monde de quoi il était encore capable en s'offrant un nouveau triplé contre la Lituanie.



Sa colère après sa discrète performance contre Milan avec la Juventus, les déclarations de Maurizio Sarri concernant ses douleurs et la grande forme de Leo Messi quelques heures avant le choc avaient provoqué des doutes concernant la forme de Cristiano Ronaldo.



Le joueur portugais avait fait l'objet de nombreuses interrogations lors des derniers jours. Mais même si les chiffres montrent que le joueur de 34 ans n'était plus aussi en forme qu'il y a quelques années, Cristiano Ronaldo ne cessera jamais d'impressionner.



Comme souvent, c'est avec sa sélection que le quintuple Ballon d'Or est allé se ressourcer. Avec l'Euro 2020 comme objectif, Cristiano Ronaldo enfilait le brassard de capitaine du Portugal pour affronter la Lituanie.



Son sélectionneur Fernando Santos tentait d'assurer avant la rencontre que son capitaine allait très bien : "Toute cette histoire a lieu parce que c’est le meilleur joueur du monde. Tout le monde parle de Cristiano, tout le monde prend le pouls de Cristiano… Si ce n’était pas lui, mais un joueur lambda, personne ne parlerait de ça."



Encore une fois, l'ancien joueur du Real Madrid a tapé du poing sur la table pour contredire les chiffres et les mauvaises langues.



Et s'il est vrai que le niveau de la Lituanie n'était pas des meilleurs, le joueur de la Juventus Turin a encore prouvé que l'on pouvait compter sur lui pour faire taire les critiques et assure le show.



Ce n'est pas un, ni deux, mais trois buts qu'il a inscrits contre les Lituaniens. En Lituanie il y a quelques mois, il en avait déjà inscrit quatre, et a une nouvelle fois prouver quel leader il était pour la sélection de Fernando Santos.



Trois buts, le 55e triplé de sa carrière. Le 9e triplé de sa carrière international. Aujourd'hui, il n'est plus qu'à 2 buts de la barrière des 100 buts en sélection, et compte bien tout faire pour aller les chercher en même temps que sa qualification pour l'Euro 2020 contre le Luxembourg.