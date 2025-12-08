"À nos dirigeants ça suffit" par Ndeye Sow Leila

On en a ras-le-bol de vos querelles de gamins. Ras-le-bol de cette dualité ridicule au sommet.
Le Sénégal n’est pas votre jouet, ni votre ring pour régler vos ego.
“Diomaye moy Sonko, Sonko moy Diomaye” ?
On s’en fout royalement. Le peuple ne mange pas vos slogans, il souffre pendant que vous jouez aux petits épiciers.
On veut du travail, des résultats, du sérieux. On veut de la paix, pas vos humeurs.
Les familles étouffent, les gens dorment mal, les problèmes explosent partout.
Le Président n’est l’ami de personne. Il est le Président de tous les Sénégalais.
Alors assez de cinéma, assez de posture.
Bougez. Travaillez. Agissez. Le pays n’attendra pas vos caprices.
