A partir de 11 mai, le port du masque est obligatoire sur l'ensemble des vols opérés par Air France

Le port du masque sera obligatoire dans les avions Air France à partir du lundi 11 mai. Le service à bord a déjà été adapté pour lutter contre le coronavirus.



"Conformément à la consigne française de port du masque obligatoire dans les transports, Air France demandera à ses clients de porter un masque tout au long de leur voyage à compter du 11 mai 2020.", peut-on lire dans le communiqué.



Cette mesure complète le dispositif mis en place par Air France et ses partenaires pour répondre à la crise sanitaire du COVID-19. La compagnie indique également qu’elle a mis en place une distanciation physique à bord chaque fois que cela est possible. 'Sur la plupart des vols, les faibles taux de remplissage actuels permettent d’espacer les clients, Le renforcement des procédures quotidiennes de nettoyage des avions, avec la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les clients telles que les accoudoirs, les tablettes ou les écrans", précise-t-elle.



La mise en place d'une procédure spécifique de désinfection des avions périodique par pulvérisation d'un produit virucide homologué dont la durée d'efficacité est établie pour dix jours,

L'adaptation du service à bord pour limiter les interactions entre les clients et les membres d'équipage. Sur les vols domestiques et les vols courts en Europe les services de boisson et de restauration sont suspendus. Pour les vols long-courriers, le service en cabine est limité et les produits sous film ou emballés individuellement sont privilégiés.