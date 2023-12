"A t-on besoin d'engager des poursuites judiciaires contre Me Moussa Diop ?" (Seydi Gassama)

La mise en garde à vue de Me Moussa Sarr après ses révélations sur la délivrance d’une autorisation d’exploitation de diamants suscite polémique à l’endroit des Sénégalais.



Pour Seydi Gassama d’Amnesty International, il n’est pas nécessaire d’entamer des poursuites judiciaires contre Me Moussa Sarr après la sortie du ministre des Mines.



« A t- on besoin, après ce communiqué du ministère des Mines, d'engager des poursuites judiciaires contre Maître Moussa Diop ? L'État du Sénégal ne peut pas clamer sur tous les toits son engagement pour la bonne gouvernance et réprimer en même temps ceux qui alertent », a publié Seydi Gassama sur son compte X.



A rappeler que suite aux allégations de Me Moussa Diop, le ministre des Mines, Oumar Sarr a dans un communiqué blanchi le chef de l’Etat soutenant qu’il n’y a jamais eu de permis d’exploitation de diamant délivré au Sénégal. Le ministre a aussi précisé dans le document qu’à ce jour, il existe deux permis de recherche de diamant en cours de validité ainsi qu’une autorisation d’exploitation semi-mécanisée pour lesquels des résultats concluants n’ont pas été encore obtenus.