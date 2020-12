ABC sort de son trou et révèle: « je ne fais pas de tournée parce que je n’ai pas de voiture »

Le médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé (ABC) brise le silence. « Confiné » dans ses bureaux de la Médiature depuis plusieurs mois, il est sorti de sa réserve pour faire des révélations sur sa nouvelle posture dans une interview avec nos confrères du journal L’Observateur.



« Vous m’amenez à interrompre mon silence que moi-même, je m’étais fait un devoir de toujours observer », a déclaré le médiateur de la République, à l’entame de ses propos.



Interrogé sur son long silence, ABC a assuré qu’ « il ne se passe rien ». Avant d’enchaîner : « Je n’ai plus fait de tournée parce que le médiateur de la République n’a pas les moyens de poursuivre sa mission en dehors de Dakar, aussi fréquemment qu’il l’aurait souhaité. Il ne dispose d’aucun moyen matériel roulant que l’Etat a mis à sa disposition pour aller en dehors de Dakar. Quand j’y vais, c’est parfois avec des supports qu’on a eus avec la coopération internationale. Et ces supports n’existent plus depuis presque deux ans », s’est-il désolé.



Donc, a-t-il expliqué, « nous retournons à nos fonctions initiales en mettant au rabais les auto-saisines et en n’opérant pas directement in personam en dehors de Dakar ».



ABC qui ne semble plus être en bons termes avec son « jeune frère » le président de la République, Macky Sall, en raison de ses opinions, a révélé qu’il « n’a pas de voiture ». Cause pour laquelle il a arrêté les tournées. « La Médiature elle-même ne dispose d’aucun véhicule de service, mes collaborateurs n’en ont pas. Voilà les raisons pour lesquelles je me suis tu », a-t-il conclu.