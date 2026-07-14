Jeux de la Francophonie 2027 : le ministère de la Culture publie la liste des artistes présélectionnés pour Erevan

Le ministère chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique a publié les résultats des présélections nationales pour les concours culturels des Xe Jeux de la Francophonie, prévus du 23 juillet au 1er août 2027 à Erevan, en Arménie. Les candidats désignés verront désormais leurs dossiers soumis au jury international pour la sélection finale.



La Direction des arts a rappelé que ces présélections se sont déroulées conformément au règlement du Conseil international des Jeux de la Francophonie. L’appel à candidatures, ouvert du 20 février au 20 mars 2026, a permis d’enregistrer quarante-huit dossiers. Après examen de leur recevabilité, trente-deux candidatures ont été retenues puis évaluées par des jurys de professionnels du secteur culturel sénégalais du 8 au 15 juin 2026.



À l’issue des délibérations, Chérif Ismaël Tahir Diop a été présélectionné en peinture, El Hadji Samba Kheury Ndao en sculpture et Khalifa Ndiaye en photographie. En danse de création, les trois projets retenus sont Fil ak Fee, Artea Dakar et Mohamed Xavier Goudiaby, tandis que la Compagnie Keur Sabaly Art a été retenue pour le théâtre.



Dans la catégorie chanson, les artistes Réma Diop et Nabashu figurent parmi les présélectionnés, alors que Selly Lam et Mame Fara Ndiaye ont été choisis pour la catégorie contes et conteurs. Pour la littérature nouvelle, les œuvres sélectionnées sont celles de Fata Ngom, d'Aïssata Thiélo et de Papa Assane Wade. Enfin, Aliou Thiam et ZIA Dakar complètent la liste pour la création numérique.



Le ministère a précisé que ces dossiers seront transmis au jury international, chargé de désigner les artistes qui représenteront officiellement le Sénégal en Arménie. Les autorités ont félicité les candidats et salué le travail des jurys tout en réaffirmant leur engagement pour la promotion de la création nationale à l'international.