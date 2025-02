AFP : La bataille pour la succession de Moustapha Niasse est lancée

La course à la présidence de l’Alliance des Forces du Progrès (AFP) est officiellement ouverte. Le député-maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, a déclaré sa candidature pour succéder à Moustapha Niasse, actuel président du parti, lors du congrès prévu le 12 avril 2025, a-t-il dit au micro de la RTS.



Mbaye Dione a affirmé son ambition de prendre la tête de l’AFP, mettant en avant sa légitimité acquise grâce à son parcours et son engagement de longue date au sein du parti.

Il estime que le retrait de Moustapha Niasse marque le début d’une nouvelle ère pour l’AFP, nécessitant une réorganisation et un repositionnement stratégique du parti, désormais dans l’opposition après la défaite de Benno Bokk Yakaar.



Cette transition à la tête de l’AFP suscite des débats internes, alors que d’autres cadres du parti pourraient également se positionner. Le congrès d’avril sera donc un moment clé pour l’avenir de l’AFP, déterminant la direction que prendra cette formation politique dans le paysage politique sénégalais.