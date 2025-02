AIBD : un commerçant arrêté par la DIC pour une dette de 960 millions FCFA du à la Sonacos

Le commerçant B. Sarr, un homme influent du secteur de la commercialisation de graines d’arachide au Sénégal, a été arrêté puis placé en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC). Son interpellation, survenue à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), fait suite à un différend commercial avec la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos), portant sur une créance de 330 millions de francs CFA.



L’affaire remonte à la campagne arachidière de 2020/2021, lorsque B. Sarr, alors partenaire commercial de la Sonacos, s’était vu confier la garde d’un stock de 5 000 tonnes d’arachide, raconte L'Observateur. À la fin de la campagne, il propose de racheter le reliquat de 2 000 tonnes pour un montant fixé à 960 millions de francs CFA.



Toutefois, avant la finalisation du contrat de vente, B. Sarr revend le stock sans en informer la Sonacos, réalisant ainsi une transaction unilatérale. Entre mars 2022 et mars 2023, il effectue des paiements partiels pour un montant total de 630 millions de francs CFA, laissant un solde impayé de 330 millions.





En septembre 2023, convoqué pour s’expliquer sur cette dette, B. Sarr reconnaît les faits et prend l’engagement de rembourser. Il promet un acompte initial de 25 millions de francs CFA, suivi de paiements mensuels de 15 millions jusqu’au règlement complet. Cependant, il ne respecte pas cet accord, ce qui pousse la Sonacos à saisir la justice, explique le journal.



Arrêté à l’AIBD, puis placé en garde à vue à la DIC, B. Sarr a été présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar. Finalement, il a obtenu la liberté sous caution, après le versement d’une forte somme consignée.



Malgré sa libération, l’affaire n’est pas encore close, et la procédure judiciaire suit son cours.