AJ/PADS-A : le Secrétariat Exécutif dresse un bilan critique de la gestion du duo Diomaye-Sonko

Le Secrétariat Exécutif (SE) d'And-Jëf/PADS-Authentique a dressé un constat sévère de la situation socio-économique du Sénégal, deux ans après l'alternance de 2024. Réunis en journée d'étude le 15 mars 2026, les responsables du parti estiment que l'espoir suscité par les promesses électorales s'est dissipé face à une crise multisectorielle marquée par des tensions sociales persistantes.



L'instance dirigeante du parti a passé en revue les points de rupture, citant notamment les décès et blessés lors de manifestations estudiantines, les grèves récurrentes dans les secteurs de l'éducation et de la santé, ainsi que la détresse du monde rural confronté à la mévente des productions agricoles. Sur le plan économique, AJ/PADS-A déplore les fermetures d'entreprises, la chute du pouvoir d'achat et une pression fiscale jugée excessive, le tout aggravé par un contexte international instable.



Sur le terrain institutionnel, le SE dénonce une "dyarchie" au sommet de l'État et s'oppose fermement à toute velléité d'instauration d'un régime primoministériel qui effacerait les prérogatives du président de la République. Le parti appelle le gouvernement à privilégier le dialogue social et le respect des accords signés avec les syndicats, loin de ce qu'il qualifie de "menaces et de brutalité" dans le discours public.



Enfin, AJ/PADS-A a formellement exprimé son soutien à la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Cette candidature, portée par l'Union africaine, est perçue par le parti comme une opportunité pour le continent de peser davantage sur la scène internationale et de promouvoir un multilatéralisme rénové.

